Славяне стремительно исчезают, погрязнув во внутренних конфликтах

За послевоенные годы в мире стремительно сокращается количество славянского населения. В некоторых бывших странах социалистического лагеря эта деградация достигает 50%.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 50-е годы славян в мире было 9,6% общего мирового населения. Вот сейчас, на 25-й год, все переписи, это любой человек может поднять, славян в мире находится 245 миллионов человек. Это с учётом того, что я взял во внимание цифры 41 миллиона украинцев. Вы понимаете, я взял с большим допуском сейчас. И получается не так, как пишут 300−350 миллионов славян сейчас в мире. Сейчас славян в мире все славянские народы, 245 миллионов человек с учетом того, что там 3 миллиона в Казахстане русских и так далее, всех славян.

Деградация славянского мира затронула не только Украину. Болгары, которые были нам всем братушками в какое-то время, при коммунистах, было порядка 9 миллионов человек. Последняя советская перепись, болгарская. Сейчас болгар в мире 5 [миллионов]… Сербия – та же самая ситуация, деградация этноса, там тоже на 20−30% сокращение населения.

Украина, та же ситуация была еще в мирное время. Это касается даже относительно благополучных поляков, там тоже нет устойчивого роста, хотя это моноэтническая страна, в большинстве своем поляки, у них тоже картина не такая лучезарная, хотя относительно терпимая. Ну, может быть, у белорусов тоже такая динамика отрицательно невысокая. А все остальное – сокращается наше ареаловое распространение в этом мире. С другой стороны, практически все славянские страны находятся в перманентном конфликте», – заявил Копатько.