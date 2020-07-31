Слепые ВСУ против «спутникового контингента» ЛДНР: Донбасс облапошил Зеленского

31.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов – самое болезненное из ограничений, предусмотренных условиями режима тишины в Донбассе.

К таком выводу пришли участники ток-шоу на телеканале «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что я не понимаю, режим прекращения огня – он до какой грани будет? Пока – что? Пока не закончится война или пока что? То, что Кучма, которого называют хитрым лисом, соскочил с переговорной группы, тоже тревожный знак. То есть, Кучма понимает, что перспектив у этого так называемого перемирия нет», – заявил львовский журналист, главред местной газеты «Ратуша» Николай Савельев.

«Мы сейчас попали в ситуацию, когда нельзя проводить авиаразведку – ты не знаешь, что делает враг, придётся верить на слово или врагу, или ОБСЕ, или президенту государства Украина, как он себя называет. Почему мы должны верить, что враг не меняет позицию, не захватывает серую зону, не проводит разведку, я не знаю», – тревожится западенец.

С коллегой согласилась украинская телеведущая и журналист Татьяна Даниленко, отметив, что из-за запрета на использование беспилотников украинская сторона оказалась в более уязвимом положении.

«[Что касается] авиаразведки – дело в том, что у РФ есть мощный спутниковый контингент, благодаря которому она может наблюдать за тем, что происходит вдоль линии фронта. У Украины спутникового контингента нет, у Украины есть только дроны, которыми она может наблюдать, что происходит. По сути, украинское войско слепое, украинское войско глухое, и мы априори в неравных условиях», – пожаловалась русофобка.