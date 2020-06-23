Слова Путина о присвоенных территориях: В Киеве усиливается переполох

23.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Целый ряд истерических заявлений прозвучал из лагеря сторонников Петра Порошенко в ответ на напоминание Владимира Путина о присвоенных бывшими союзными республиками российских территориях после распада СССР.

Фактически, речь идёт об ультиматуме Западу, опасается главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.

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«Путин объявил предвоенное состояние. Но оно может и не перейти в масштабную войну, если Запад согласится на «новую Ялту» и удовлетворит политические, территориальные, экономические аппетиты Москвы.

Скажете, глупости, бред? Тогда вам следует повторно прочитать появившуюся днями статью Путина «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны» в американском журнале «The National Interest», а также посмотреть транслируемое на российских телеканалах его эксклюзивное интервью «Конституция, преемник и стиль работы».

Итак, бессилие Украины, растерянность и малодушие Запада в феврале – марте 2014 года, когда Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым, через 5 лет возвратились разрушительным ультиматумом: «Или вы вместе с Москвой делите мир, или Москва самостоятельно возвращает «огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий…», – делится опасениями в своем блоге Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аналогичные тезисы озвучивает и обслуживающий Порошенко политтехнолог Тарас Березовец.

Он сравнивает последние выступления Путина со знаменитой Мюнхенской речью, после которой вскоре произошел военный конфликт на Кавказе в 2008 году.

«Заявляя о том, что страны, возникшие на территории бывшей Российской империи и СССР должны вернуть России «исторические подарки» в виде территорий и ресурсов, Путин тем самым обосновывает свои претензии на их национальный суверенитет. Который или можно положить на полку в Москве, как уже случилось при создании Советского Союза, или готовиться к большой войне, которая непременно разразится… Не знаю, готовы ли вы к этой новости, но вероятность большой войны теперь стала куда ближе», – стращает Березовец.