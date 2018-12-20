Социолога-майданщицу ужаснула тотальная депрессия никому не верящих украинцев

20.12.2018, Киев, Игорь Петров

Граждане Украины не верят ни одному из политиков и полностью разочарованы в государственных институтах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, активно поддерживавшая Майдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я бы определила состояние общества как очень критическое – аж до депрессивности. И раньше разочарование в конце каденции власти было сильным, но давайте вспомним оранжевую революцию и, например, судьбу Ющенко. Тоже разочарование было сильным”, – сказала социолог.

По ее словам, тот период разочарования воплотился в очень высокие рейтинги двух лидеров – Юлии Тимошенко и Виктора Януковича.”

Сейчас общество очень скептичное, депрессивное. И это вылилось, в отличие от ситуации после оранжевой революции, в то, что люди вообще не верят. Полное разочарование в политиках и политике. У нас нет ни одного политика с позитивным рейтингом доверия. Не доверяют всем. Не доверяют и почти всем государственным институциям за исключением армии», – резюмировала Бекешкина.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, она сообщила, что только треть украинцев поддерживает антироссийские санкции и полный разрыв отношений с РФ.

Читайте также: На Украине уже не осталось героев – промайдановский социолог.