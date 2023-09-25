Советник беглого мэра Бойченко жалуется на «мариупольский синдром»

Жители Мариуполя, восстанавливая город, ориентируются не на то, как жилось при Украине, а на то, как приходилось существовать при украинских «захистныках», вспоминая их военные преступления во время боёв за город.

Так можно расценивать рассказ в эфире «Радио НВ» Петра Андрющенко, советника бросившего горожан и трусливо сбежавшего на Украину в начале СВО украинского мэра Мариуполя Вадима Бойченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые остаются, они смиряются с оккупацией. Понятно, что там остаётся большое количество проукраинских людей по разным причинам – кто-то остаётся сознательно, кто-то несознательно, кто-то выезжает, недаром люди продолжают выезжать, однако действительно люди привыкают. И между своими мы это называем «мариупольским синдромом», это по типу стокгольмского, но что-то иное. Мне кажется, что когда-то психотерапевты и психологи будут это разбирать, потому что люди удивительным образом – это не значит, что они принимают русских или принимают российскую оккупацию сразу, нет, вопрос в том, что они каждый день своей жизни сравнивают с жизнью, например, в марте 2022 года. И когда русские пишут, что наконец в Мариуполе появился трамвай, например, люди как будто не помнят, что у них до 24 февраля было всё хорошо, и трамваев этих была куча, и была нормальная жизнь и тому подобное, нет, они сравнивают свою жизнь с жизнью в подвалах под обстрелами, бомбардировками», – пожаловался советник киевского ставленника.

Он также призвал что-то делать с тем, что у людей ещё остаётся возможность вернуться в Мариуполь из Украины через страны ЕС. Свидомый деятель убеждён, что все лазейки пора перекрыть.

«Всё это мы видели в своё время с Донецком, если начать вспоминать. Сейчас это переживает Мариуполь. Надо с этим что-то решать, надо называть вещи своими именами, надо говорить, что, наверное, если человек сознательно возвращается в оккупацию просто жить, это же ненормально, с точки зрения гражданина Украины, и речь не только о Мариуполе. Может, пора об этом говорить? Потому что пока мы играем в эту игру политическую, что нам очень неудобно говорить на эти темы, называть своими именами, русские это эксплуатируют, и они, понимая, что мы здесь будем молчать, выигрывают эту битву за людей. Потому что когда человек колеблется, ехать ему назад в Мариуполь или не ехать, и когда он понимает, что может спокойно ехать в Мариуполь из стран ЕС, возвращаться в страны ЕС через Россию, и если это не мужчины, спокойно доехать до Украины, выехать из Украины назад и вернуться в Мариуполь, а мы с вами как плательщики налогов продолжаем оплачивать все эти путешествия через социальную помощь, в том числе», – сетовал русофоб.

«Это сложные вопросы, на них нет ответа. Собственно, он есть, он очень неудобный, но пока он не будет озвучен окончательно… Знаете, в своё время это закончилось тем, что в Донецке, если вспоминать, Пенсионный фонд начал большую верификацию, и фактически это остановило все эти транзиты на Украину и назад. Остановило, что люди были вынуждены принимать решение, как это цинично ни звучит, всё-таки они за Украину или всё-таки они соглашаются пребывать в оккупированном Донецке. И это решило вопросы не только для условных пенсионеров, но и для людей трудоспособного возраста также. Это в своё время положило край всем этим туристическим путешествиям. И это не просто вопрос про деньги, это вопрос про решение людей – всё-таки они граждане Украины и ждут Украину, и будут помогать Украине возвращать свою территорию – или нет, или они принимают оккупацию с соответствующими последствиями всеми, как они есть», – призывал Андрющенко.