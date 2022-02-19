Спикер Думы выступил с беспрецедентно резким заявлением по Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с беспрецедентно резким заявлением, комментируя озвученные сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности предостережения западных стран в адрес Москвы относительно Украины.

Соответствующий документ распространила пресс-служба российского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот уже сутки, как Киев обстреливает ДНР и ЛНР. Тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны.

Сегодня в Мюнхене проходит конференция по безопасности.

Вопрос: кто-то из европейских политиков озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома?

Нет.

Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит.

Он не считает это геноцидом.

Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии.

Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов.

Правильно будет в этой связи высказаться. США и Евросоюз только об этом и говорят в последнее время, дня не проходит без их заявлений.

О санкциях.

Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живём уже 8 лет.

Да, это создаёт проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор.

Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут.

Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём нас обвинить.

Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко.

Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны.

Мы этого допустить не должны.

На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы», – анонсировал Володин.