Среди «бастующих» в Минске рабочих не оказалось

02.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Анонсированная на 1 сентября белорусской оппозицией общенациональная забастовка провалилась.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из Минска пишет «Коммерсант».

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Спецкор издания Андрей Колесников пообщался Тарасом Мурогом, первым заместителем директора МТЗ, у стен которого проходил оппозиционный митинг численностью около 100 человек.

«Завод работает в штатном режиме, по производству план августа был перевыполнен на три единицы, по отгрузке — на 350 единиц. То есть 3003 трактора было отгружено за август. Завод в августе ни одного дня не простаивал! Да, были какие-то стихийные собрания, но администрации удалось локализовать, объяснить, что любые гражданские позиции вы можете высказывать как граждане в любое свободное от работы время!», – рассказал представитель завода.

Затем к митингующим подошли журналисты провластных телеканалов, один из которых поинтересовался, есть ли здесь хоть кто-нибудь из рабочих. В изложении журналиста разговор телевизионщиков с протестующими выглядел следующим образом:

«— Не отвечайте ему! — кричали друг другу молодые люди и начинали скандировать: — Гань-ба! По-зор!

— Нет, ну кто-то работает на МТЗ?! — продолжал интересоваться пытливый корреспондент.

— Предатель народа! — отвечали ему.

Но разве можно его было таким смутить.

— Я предатель? — переспрашивал он. — Я не предатель! Я спросить хочу!

— Да с вами никто не хочет говорить! Кому вы служите, подумайте сами?! — переспрашивали корреспондента».

Впрочем, потом московский спецкор услышал, как один из демонстрантов скандировал: «Шес-той кор-пус МТЗ!».

По словам автора репортажа, скандирующий перед этим рассказал, что уволился с завода в знак протеста.

«То есть рабочие, хотя и бывшие, в рядах демонстрантов все же были», – иронически резюмировал Колесников.