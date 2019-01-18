Срочно: Взрыв в храме Московского Патриархата на Украине

18.01.2019, Сумы, Михаил Рябов

Взрыв произошел во время вечерней службы в пятницу в Спасо-Преображенском соборе УПЦ Московского Патриархата в городе Сумы.

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Об этом сообщает пресс-служба епархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вечером 18 января 2019 года во время вечернего богослужения, когда в храме было большое количество людей, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы произошел взрыв. Как сообщили прихожане, неизвестные лица бросили устройство, которое взорвалось в притворе храма. Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал», – говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники различных подразделений полиции и специалисты-взрывотехники.

Как говорится в сообщении полиции, эксперты выяснили, что «предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, который был заряжен зернами кукурузы».

«Помещение не повреждено, потерпевших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство», – рапортуют силовики.

«Православные верующие областного центра возмущены дерзким преступлением, совершенным на праздник Богоявления. Сумчане считают, что действия преступников являются прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве. Ведь целый ряд провокаций подобного рода произошел в Сумах в последнее время. Общее попустительство агрессии в отношении верующих и безнаказанность правонарушителей создает угрозу более серьезного преступления, которое и произошло сейчас», – подчеркивают в епархии.