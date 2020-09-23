США назначили посла в Белоруссию – это формальное признание Лукашенко

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии.

Об этом сообщает сайт комитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джули Фишер работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве – при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.

«Единственный вопрос – а нужен ли нам вообще американский посол? Нам – и в Беларуси, и в России. Особенно, если Байден победит. Жили без него, и нормально было. Своими же руками заведем к себе мощнейший центр дестабилизации», – прокомментировал новость лояльный белорусской власти политолог Алексей Дзермант.

Его коллега, сбежавший на Украину, Игорь Тышкевич считает, что назначением американского посла создается интрига с признанием США президента Александра Лукашенко.

«Посол США назначен. Остается интрига – когда приедет. Дело в том, что формально аккредитационные документы должен принимать президент страны. Таким образом, до инаугурации (это означает в ближайшие дни) – политический сигнал, который будет по-разному трактоваться в Беларуси. После инаугурации – сигнал другим партнерам, которые заявляют о непризнании полномочий Лукашенко», – написал в своем телеграм-канале Тышкевич.

По некоторым признакам инаугурация Лукашенко может состояться уже сегодня.

Сообщения о возможном назначении Фишер послом в Белоруссию появились в американских СМИ в феврале сразу после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео. Судя по всему, он согласовал эту кандидатуру с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

О восстановлении диппредставительства между США и Белоруссией на уровне послов было объявлено еще в сентябре 2019 года.

Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.

Как заявила представительница Freedom House Софья Орлоски, расширение штата американского посольства в Минске позволит увеличить финансовую помощь неправительственным организациям, работающим против белорусских властей и идеи интеграции с Россией.