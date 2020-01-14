США оказались причастны к уничтожению Ту-154 над Черным морем

14.01.2020, Киев, Михаил Рябов

США оказались косвенно причастны к уничтожению российского Ту-154 над Черным морем, который был сбит украинскими ПВО в 2001 году. Об этом в своем блоге пишет российский политолог Сергей Марков.

«В 2001 году правительство Украины было дружественным России, поэтому Россия не раскрыла тогда все факты. Но сейчас правду знать полезно», – отметил эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пояснил Марков, к моменту трагедии «по рекомендации США власти Украины разорвали некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Россией, по которым Украина проводила учения своих ПВО на полигоне в Астраханской области, где есть огромные пространства пустыни, где спокойно можно стрелять ракетами такой системы без угрозы кому либо, вдали от трасс самолетов».

«В результате Украине пришлось проводить учения на своем полигоне. Выбрали Крым. Там пространства не много. Пришлось закрывать большое международное пространство над Черным морем для пролета самолетов. И платить за это.

Чтобы сэкономить, заплатили только за несколько часов учений. Без запаса. Это сыграло роковую роль. Учения показали начальству из Киева. Начальство выпивало и поэтому сильно опоздало. Поэтому учения начались де-факто позже. А запретную зону не стали продлевать, чтобы не тратить зря деньги. Понадеялись на русское авось.

Русское авось независимой Украине не захотело помогать. В бывшую недавно запретную, а к тому времени уже открытую зону залетел ТУ154. Пилоты и диспетчеры не знали, что учения еще шли из-за задержки выпивающего начальства.

Запретная зона также была небольшая, без запаса, – тоже, чтобы сэкономить бюджет Украины.

Ракетчики пустили ракету не в цель, ракета улетела в море. А двигатель ракеты оказался с запасом, ракета поэтому улетела далеко. Самоуничтожение ракеты не сработало. Головка теплового самонаведения ракеты поймала сопло двигателя ТУ154, который просто шел по маршруту. Все погибли.

Реальные причины катастрофы – отказ Украины от военного сотрудничества с Россией, жадность украинских властей, пренебрежение к своей ответственности, убеждение, что Украине все простят. И разгильдяйство украинских военных, которые вышли за время учений из-за пьянства начальства.

Россия тогда не стала раскрывать детали, все списали на случайность. Пожалели братскую страну. И правда, Украине многое простили. Она сначала врала, врала, отрицая факты, которые знало правительство с самого начала. Потом тихо признали, выплатили деньги жертвам катастрофы, но официально не признали свою вину до сих пор. Убежденные, что им многое простительно, потому что за них идет геополитическая борьба», – рассказал Марков.