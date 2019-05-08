США ослабили хватку на Украине

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Преждевременная отставка назначенного еще при Бараке Обаме американского посла на Украине Мари Йованович может говорить о начале потепления в отношениях России и США и являться предпосылкой к окончанию военного конфликта в Донбассе.

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал депутат Верховной рады Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каденция Йованович должна была закончиться 18 июня, если я не ошибаюсь, и, теоретически, могли дождаться, пока ее срок номинально истечет. Но раз ее отзывают на месяц раньше, наверное что-то меняется геополитически. Возможно, переговоры, которые провели Трамп и Путин, возможно, то, что сейчас набирает обороны скандал по вмешательству Украины в выборы в США.

Помните был скандал о вмешательстве России и помощи Трампу? Прокурор США, если вы знаете, закончил расследование – подобного вмешательства не нашли, а теперь смотрят, каким образом вмешательство и амбарные книги, которые передавались через посла в Соединенных Штатах, сработали позитивно на штаб демократов, я имею в виду Хиллари Клинтон, хоть в выборах и не помогло.

Сейчас это очень сильно педалируется, в медийном пространстве и американских СМИ видно, что накануне следующих выборов начинают бороться демократы и республиканцы. Йованович у нас здесь была послом, назначенным еще при Обаме, при демократах. Наверное здесь будет представитель Республиканской партии, и какую политику они будут проводить, мы увидим в ближайшее время. Есть предположения, что будет нормализация и торговых, и политических отношений между Штатами и Российской Федерацией.

Тогда, возможно, внешнее давление со стороны Вашингтона на украинский политикум снизится, и тогда прекратится конфликт на Востоке страны, поскольку мы понимаем, что последние пять лет у нас была абсолютно марионеточная власть, и строила она не сильное государство Украина, а строила «антироссию», государство, которое способствовало тому, что Штаты и Европа с помощью экономических механизмов ослабляли экономический потенциал своего геополитического противника, хотя и Европа в этой борьбе тоже очень сильно экономически пострадала», – резюмировал Мураев.

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