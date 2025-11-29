США спасают Украину от военного поражения – Бортник

Игорь Шкапа.  
29.11.2025 20:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 378
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


Новый спецпредставитель президента США по Украине генерал Дэн Дрисколл серьезно давит на Киев с целью подписания мирного договора, это связано с критическим положением ВСУ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Новый спецпредставитель президента США по Украине генерал Дэн Дрисколл серьезно давит на Киев с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дрисколл очень серьёзно давил на Украину и европейцев, заявил о том, пора заканчивать это», – сказал эксперт.

Он напомнил, что исполняющая обязанности поверенной США на Украине Джули Дэвис заявила: как бы ни поддерживали Киев, Россия располагает мощной индустриальной базой, а потому лишь вопрос времени, когда Украине придётся заключить соглашение.

«А Дрисколл сказал, что вооружённые силы США любят Украину и поддерживают её. Но честная военная оценка США такова: Украина находится в очень плохом положении. Сейчас лучшее время для мира», – отметил политолог.

По его словам, исходя из негативной для Украины оценки военных трендов, строится американский план.

«Они пытаются спасти Украину, пока она не ухудшила своё положение на поле боя», – уверен Бортник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить