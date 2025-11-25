США уготовили России газовую удавку согласно стратегии Пилсудского – профессор-энергетик

Елена Острякова.  
25.11.2025 16:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 451
 
Газ, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


США возродили идею диктатора Польши 20-х годов прошлого века Юзефа Пилсудского об изоляции России «Три моря», но только с точки зрения газа.

Об этом доктор экономических наук Андрей Конопляник заявил в интервью Евгению Когану, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чем суть его с точки зрения американского СПГ? Все очень просто и очень логично. Есть на Балтике терминалы по регазификации СПГ, на юге это Турция, Греция, Хорватия. Нужно соединить их вертикальным газовым коридором, системой трубопроводов-интерконнектеров и врезать в украинский газовый коридор, то есть в систему газопроводных поставок из России в Европу.

Это сегодня уже отчасти сделано. Потому что интерконнектор, который соединяет польские и литовские терминалы со словацкой системой был запущен в августе прошлого года», – сказал Конопляник.

Если план сработает, России придется выстраивать новые магистрали для транспортировки. Реализацию американского плана пока тормозит только отсутствие доступа к словацким ПХГ, которые позволят сделать поставки по «вертикальному коридору» непрерывними.

Метки: , ,

