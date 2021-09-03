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03.09.2021 13:25 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, США, Украина, Финансы
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США выделили Украине помощь, сравнимую с затратами на уборку ковров в Белом доме

Новости УкраиныСША выделили на помощь Украине сумму, сравнимую с той, что они тратят на уборку...

США выделили на помощь Украине сумму, сравнимую с той, что они тратят на уборку ковров в Белом доме.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский журналист и паталогический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, выдавать за победу обещания от Штатов, располагающих триллионным военным бюджетом, выделить 60 миллионов долларов помощи – это смешно.

«Относительно порядка цифр – эти 60 миллионов, в принципе, я думаю, что это где-то годовой бюджет, наверное, пылесососенья ковров в Белом доме или присмотр за кухней, возможно. Я специально это упрощаю. Это не обсуждается. Для триллионных бюджетов это считается, что комарик пролетел. Потому не нужно так уж раздувать это все», – заявил Дроздов.

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