«США закупают вчерашние технологии для завтрашних полей сражений» – экс-глава ЦРУ призвал «срочно что-то делать»

Несмотря на увеличение вложений в оборонку европейских стран и даже гигантских сумм, как в Германии, толку от этого будет мало, если сохранять приверженность индустриальной эпохе поддержки ВПК.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на конференции Cipher Brief Threat Conference 2025, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы всё ещё застряли в индустриальной эпохе военной системы Конгресса, которая заинтересована в закупках устаревших систем, платформ и баз. Как нам преодолеть это, когда мы не сталкиваемся с тем, что происходит на Украине с её войной на выживание? Как это поймут те, кто это производит, как нам повторить скорости, когда за неделю меняют программное обеспечение? Но прежде всего, понять и донести до людей. Думаю, то же самое верно и для других стран», – рассуждал он.

«Все эти дополнительные европейские расходы, которые огромны, например, в Германии 800 млрд.долл., это очень воодушевляет. Но только если они закупают современные системы, а не то, что у них было раньше, потому что они знают, что это такое. Нам нужно переходить к войнам будущего. Чем ближе к линии фронта, тем больше они это делают, потому что их атакуют беспилотники», – вещал Писториус.