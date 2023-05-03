Стали известны подробности работы диверсантов, готовивших убийство Аксенова

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Диверсант, задержанный при подготовке к терактам в Крыму, Виктор Подвальный по кличке «Сократ», пошёл на сотрудничество с украинскими спецслужбами, опасаясь за своих сыновей, которые на Украине уклонялись от мобилизации.

Об этом он заявил правоохранителям во время допроса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сократ» рассказал, что сам был завербован в Польше заместителем главы офиса президента Украины Романом Машовцом, близким к начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, а подельников нашел в Крыму из числа местных фанатов Украины. «Мои сыновья уклоняются от мобилизации в Украине, и этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины. Получается, только я хотел защищать Украину… Моя задача была – искать людей, которые готовы сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами. Искал, спрашивал, и случайно узнал, что Зорин Игорь проукраински настроен, через знакомого, с которым я вместе работал на катере, узнал его телефон и спросил, не против ли он, что ему позвонят, чтобы он передал через Константина Евмененко. Я отправил данные этого Игоря, отправил данные Константина, отправил данные Войнаровского Сергея. Также я привлек к работе Литвиненко Александра, но он ничего не отправлял и ничего не писал. Он просто остался помогать, возил меня в Севастополь. И попросил получить посылки – те посылки, меня задержали с этими посылками», – сказал Подвальный.

В посылках были электроплиты, в которых находилась взрывчатка. Всего у задержанных обнаружили 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. Таким образом ФСБ удалось вскрыть канал поставки в Россию взрывчатки из Болгарии. Он проходил также через территорию Турции и Грузии.

Задействованная в схеме Марина Матущак, проживающая в Болгарии, которая занималась производством свадебных платьев, связалась с двумя предпринимательницами из Санкт-Петербурга, которые держали магазины.

Свой товар она отправляла из Софии в Грузию, а далее в Россию, откуда через Мелитополь или Владикавказ доставлялся транспортными компаниями. В посылках вместе с платьями были те самые электроплиты, которые в коробки попали якобы по ошибке. После того, как об этом женщине сообщали получательницы, Матущак просила их отправить плиты в Крым.

Кроме того, «Сократ» должен был следить в Крыму за руководством республики и города Ялты, чтобы ликвидировать их.

«В самом начале, до посылок мне ставились задачи следить за Яниной Павленко – мэром города Ялты, за Константиновым и за Аксеновым, главой Республики Крым – как они передвигаются, где они проживают, все возможные данные для передачи и последующей их ликвидации», – сообщил задержанный.

По данным следствия, по той же схеме, по которой работали диверсанты в Крыму, функционировали и исполнители убийства Дарьи Дугиной. Для бомб использовалось взрывчатое вещество, произведенное в Великобритании.

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире интернет-канала «Соловьев. Live» заявил, что эта же группа задержанных была причастна к взрыву железнодорожных путей под Бахчисараем, который произошел в феврале этого года.

«Сто процентов мы готовили теракт. И, судя по тому, что произошло на дороге, этот теракт состоялся, я понимаю это, что эта посылка взорвала железную дорогу», – признался и сам Подвальный.