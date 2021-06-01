Стариков предлагает крутить в Крыму «пиратки» голливудских фильмов назло США

Россия должна вводить санкции против стран, которые не признают Крым частью ее территории.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил российский публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, Россия должна вводить санкции против таких государств.

«Если мы ничего не будем предпринимать на дипломатическом поприще, ситуация не будет меняться. У Запада сегодня нет ни малейшего стимула признать те реалии, в которых мы живем и будем жить в ближайшие столетия.

Ну что Запад теряет? Вот, Германия говорит: «Мы не признаем Крым и Россию единым целым». И что, Германия какие минусы от этого несет? Никаких. Труба строится, газ пойдет в Германию. Какие-то санкции Россия вводит за это? Нет. Вашингтон говорит: «Мы не признаем». Что теряют? Ничего.

Должны быть какие-то минусы, больно должно быть, если ты осуществляешь такую дипломатическую агрессию в адрес Российской Федерации. Первое, что мне приходит в голову – например, на территории Крыма и Севастополя не продается вино стран, которые не признают Крым и Россию единым целым. И все – поддерживаем отечественного производителя хотя бы в этом…

Может быть, здесь не должно действовать патентное право Запада. Если вы хотите, чтобы оно действовало – признайте, обратитесь в Севастопольский городской суд с иском, если вы чем-то недовольны. А, вы не признаете – тогда извините, здесь премьера голливудского фильма будет на день раньше – вы же не признаете», – заявил Стариков.