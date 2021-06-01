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01.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, США
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Стариков предлагает крутить в Крыму «пиратки» голливудских фильмов назло США

Россия должна вводить санкции против стран, которые не признают Крым частью ее территории. Об...

Россия должна вводить санкции против стран, которые не признают Крым частью ее территории.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил российский публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, Россия должна вводить санкции против таких государств.

«Если мы ничего не будем предпринимать на дипломатическом поприще, ситуация не будет меняться. У Запада сегодня нет ни малейшего стимула признать те реалии, в которых мы живем и будем жить в ближайшие столетия.

Ну что Запад теряет? Вот, Германия говорит: «Мы не признаем Крым и Россию единым целым». И что, Германия какие минусы от этого несет? Никаких. Труба строится, газ пойдет в Германию. Какие-то санкции Россия вводит за это? Нет. Вашингтон говорит: «Мы не признаем». Что теряют? Ничего.

Должны быть какие-то минусы, больно должно быть, если ты осуществляешь такую дипломатическую агрессию в адрес Российской Федерации. Первое, что мне приходит в голову – например, на территории Крыма и Севастополя не продается вино стран, которые не признают Крым и Россию единым целым. И все – поддерживаем отечественного производителя хотя бы в этом…

Может быть, здесь не должно действовать патентное право Запада. Если вы хотите, чтобы оно действовало – признайте, обратитесь в Севастопольский городской суд с иском, если вы чем-то недовольны. А, вы не признаете – тогда извините, здесь премьера голливудского фильма будет на день раньше – вы же не признаете», – заявил Стариков.


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