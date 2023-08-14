Забуксовал план США по втягиванию Болгарии в противостояние с Россией

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Писать о болгарских новостях, в последнее время, стало омерзительно до предела. После того, как две марионеточные местные партии, благодаря прямым указаниям и поддержке американского посольства, смогли узурпировать власть в стране, Болгарию начали активно готовить к отправке по пути, уже пройденному Украиной.

Первым делом, новые правители Болгарии заявили о начале прямых поставок вооружений режиму Зеленского. Затем была затеяна истеричная кампания по избавлению от всего, что связано с Россией, – памятных дат, памятников, названий улиц и площадей болгарских городов…

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Однако на пути к реализации разработанного американцами и их ставленниками в Брюсселе плана возникли существенные преграды. Главным препятствием стало активное сопротивление такому «переформатированию» страны со стороны болгарского народа. Воспротивился заокеанским замыслам и… сам здравый смысл! Те самые реалии жизни этого балканского государства!

Вымарывание исторических фактов, связывающих Болгарию с Россией, могло лишить существенной части собственной истории саму Болгарию! Эти попытки вызвали яростное негодование во всех слоях общества. Что касается передачи вооружений украинским боевикам, то оказалось, что и отдавать-то нечего! Сотня старых, произведенных еще в Советском Союзе, бронемашин, стоявших за ненадобностью в гаражах местного МВД – единственное, что смогли болгары предложить ВСУ…

Показательна ситуация с очередной попыткой демонтировать и перенести грандиозный мемориальный комплекс в центре Софии, посвященный победе Советской армии над немецким фашизмом. На этот раз, кроме натравливания психически неуравновешенных вандалов, разбивающих неоднократно восстановленную памятную доску, – русофобскому руководству страны удалось протолкнуть решение Совета Министров от 2 августа об изменении статуса мемориального комплекса «Памятник Советской Армии» с государственной собственности на частную государственную собственность. Фактически, это решение должно было упростить процесс «законного» уничтожения памятника.

Не думаю, что в этот раз русофобов могли остановить протесты оппозиционных партий и массовые митинги населения. Выполняя жесткие команды посольства США, власть могла и проигнорировать, как уже бывало, волю народа. Но тут в дело вмешался «болгарский менталитет»…

Болгарские чиновники традиционно исполняют «высокие» решения исключительно медленно и… бестолково. Как сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА), областная администрация Софии, которая и должна была провести демонтаж памятника, не может назвать конкретный срок переноса памятника Советской Армии! Чиновники пустились в многословные пояснения о том, что геофизический и геологический анализ местности и ее подземной части необходим для оценки возможности устойчивого размещения памятника. Также было заявлено о необходимости изучения инженерного проекта.

По данным Национальной галереи, в настоящее время неизвестен точный диаметр и точный вес некоторых украшений на монументе… Суть чиновничьих отписок скрывалась в заключительных строках их послания:

«Необходимые документы не были обнаружены после официальной проверки в техническом архиве архитектурно-градостроительного отдела. Губернатор Вяра Тодева принимает необходимые меры по восстановлению проектной документации Памятника, а также изучению возможности переноса скульптурных фигур и барельефов».

Проще говоря, ситуация очень знакома всем болгарам – решение приняли, только совершенно не представляют, как его исполнить. Так что – варварская затея переноса грандиозного монумента перенесена на неопределенный срок и, подозреваю, вряд ли осуществима вообще.

Ну, если не удалось справиться с ненавистным им памятником, нужно бы продолжить «избавляться от энергетической зависимости» от России. Однако, и тут не все гладко. Еще недавно болгарские политики устраивали «ритуальные танцы» вокруг ситуации на единственной в стране атомной электростанции «Козлодуй». Обсуждался скорый переход на новые энергоблоки и топливо производства США и Франции. Оказалось, это не только слишком затратное мероприятие, но весьма небезопасное!

Болгарии разрешило АЭС «Козлодуй» вести переговоры с российскими компаниями о поставках оборудования для планового ежегодного ремонта шестого энергоблока станции. А на пятом энергоблоке АЭСм Козлодуй», как и прежде, используется российское ядерное топливо. Так что без России – никак, и никуда…

Западные стратеги не теряют надежды переманить на свою сторону болгарский народ, так необходимый для реализации их замыслов. Главная «замануха» последнего времени – включение Болгарии в Шенгенскую зону и переход от национальной валюты – лева, к евро. Мол, как только это произойдет, экономика страны рванет к невиданным высотам и взлетит уровень жизни граждан.

Вот что по этому поводу написал авторитетный болгарский аналитик Боян Чуков:

«Politico» (американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния – авт.) пишет, что «кабинет министров Нидерландов вряд ли даст добро Болгарии на Шенген». Снова кукиш! А наши тупоголовые псевдополитики твердят электорату, что, если не сегодня, то завтра нас пустят в Шенген. Никто так и не понял, что, как только мы вошли в ЕС, мы подверглись унизительному контролю и должны были годами отчитываться перед строгими, но «справедливыми хозяевами» в Брюсселе. Что-то вроде осужденного преступника, который должен периодически отмечаться и расписываться в полицейском участке. Хомо сапиенс второй категории. Коллективный Запад — образцовая империя высокомерия. Брюссель рассматривает балканские народы как «Конфедерацию ирокезов». За прошедшие годы псевдодемократии мы так и не поняли, что подход к нам основан на цивилизационной основе. Мы не из цивилизации народов Империи Высокомерия».

В конце своего эмоционального заявления политолог Чуков дал один совет, процитировав известного аргентинского психотерапевта Хорхе Букая:

«Если вы оказались в безвыходной ситуации, не будьте дураками, выйдите через вход».

Болгарскому народу давно уже пора прислушаться к этой рекомендации.