Стрелков пророчит кровь после томоса

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Захват храмов канонической УПЦ начнется сразу же после избрания так называемого главы создаваемой на Украине «Единой поместной церкви».

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) .

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По его словам, при этом, украинская власть постарается провести этот процесс юридически, якобы с соблюдением демократических процедур.

«После того, как будет назначен новый глава церкви, ему будет дан так называемый томос от Константинопольской патриархии и начнется процесс отъема собственности у УПЦ МП. Лавры в первую очередь, практически уверен, потому что, что это за церковь без хотя бы двух из трех основных украинских лавр. То есть без Киево-Печерской и Почаевской. Естественно, они в течение достаточно короткого срока постараются поставить эти лавры под свой контроль и государство в лице Порошенко и киевской хунты будет этому всемерно содействовать.

Они постараются, естественно, все оформить юридически, поскольку Порошенко уже неоднократно заявлял, что Украине нужна своя церковь. Вот, именно свою церковь они объявят единственно законной на территории Украины, а Московский патриархат они объявят незаконным и просто автоматически лишат его всего имущества. Наверняка, и Верховная рада проголосует. А после этого администрация президента и силовые структуры Украины обязательно реализуют это с большей или меньшей степенью цинизма или напористости», – заявил Стрелков.

Однако, по его мнению, эти попытки украинской власти приведут к кровопролитию.

«Судя по поведению владыки Онуфрия, а также других иерархов, УПЦ Московского патриархата упрется. То есть добровольной сдачи не будет. И просто, скорее всего, настоятельных рекомендаций администрации президента будет недостаточно для того, чтобы отобрать лавры и другие монастыри, и основные объекты. Полагаю, что в любом случае какое-то количество крови, будем надеяться, без смертельных исходов, но тем не менее, обязательно прольется. Если будет решение принято на государственном уровне, то вслед за молодчиками обязательно пойдут сотрудники силовых структур, которые будут просто осуществлять государственные решения. В таком случае протестующим будет вдвойне сложнее оказывать любое сопротивление», – утверждает Стрелков.

Напомним, что три года назад он назвал “практически предрешенным” военное поражение России в Сирии, а также заявил, что сирийская кампания – “это неуклюжая попытка “пиар-прикрытия” сдачи Донбасса и начала “диалога” по Крыму”.