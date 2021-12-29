Суслов: Массовые веерные отключения на Украине маскируют под планово-аварийные

29.12.2021  20:48 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Для поддержания стабильности украинской энергосистемы проводятся веерные отключения, которые производятся якобы в плановом или аварийном порядке.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для поддержания стабильности украинской энергосистемы проводятся веерные отключения, которые производятся якобы в плановом или...

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«Что касается веерных отключений, сегодня с утра открываю новости, а там – электричество отключено по Украине в более чем 160 населенных пунктах. Якобы в плановом порядке, где-то – в аварийном порядке. Вероятно, что значительная часть – все же веерные отключения для поддержания энергосистемы», – отметил он.

«Поэтому то, что власть обещает и то, что делает – это разное. Что бы делал я? Я бы сказал, что это та сфера, где государственное регулирование тарифов обязательно. В основе всего – у нас цена на газ. Мы все время напоминаем, что Украина две трети газа добывает сама», – заявил он.

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