«Свет будет по 4 часа в сутки» – в Киеве сделали прогноз про энергетике на зиму

Вадим Москаленко.  
20.07.2024 01:06
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


После небольшого улучшения ситуации осенью, украинцев ждёт крайне тяжёлая зима – при условии, что атаки по восстановленным объектам продолжатся. Об этом в интернет-канала «Gazeta ua» заявил директор украинского «Центра исследований энергетики» Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После небольшого улучшения ситуации осенью, украинцев ждёт крайне тяжёлая зима – при условии, что...

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«Надеюсь, что будет ощутимо лучше до воскресенья, и следующую неделю-две режим [отключений света] будет более мягким, чем предыдущие две недели.

Дальше улучшение произойдёт последнюю неделю августа. Сентябрь и октябрь будут прям комфортные, отключений может вообще не быть. Будет довольно низкое потребление, всё выйдет из ремонтов. Всё, что может работать, в это время будет работать», – сказал Харченко.

«Дальше будет становиться сложнее, потому что будет всё холоднее. И декабрь, январь, февраль объективно будут сложными. И там есть несколько сценариев. Первый – все ремонты завершаются, и атак не будет. Тогда мы пройдём зиму, света не будет 4-6 часов в сутки.

А вот что будет происходить, если начнутся атаки – там тоже несколько сценариев. В одном из них электричества не будет 8-12 часов в сутки. И это умеренно пессимистичный сценарий. И есть очень пессимистичный, при котором уничтожены восстановленные блоки, и они не работают. Тогда доступ к электрике будет 4-6 часов в сутки», – подытожил эксперт.

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