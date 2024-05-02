Так на каком же месте США в реальном рейтинге армий мира…

Западные лидеры начали сильно переживать о скором поражении Украины и сравнивают его с поражением ЕС и США. На фоне этой паники генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса собрать ещё 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Пока неизвестно, получится ли у 32 стран НАТО собрать данные средства, но становится ясно, что Запад изрядно напуган. И боится он, как ни странно, «второй армии мира». Причём боится коллективно.

Если порыться в интернете, то можно обнаружить, что рейтинг самых сильных армий мира все эти годы был составлен исходя из мнений только западных издательств, экспертов и политических элит, которые так или иначе контролируются кучкой семейных кланов, владеющих тремя известными столпами западного мира (BlackRock, Vanguard и State Street), позволяющих выкачивать из других стран их природные богатства и прочие ресурсы.

Как известно, западный мирок очень самовлюблённый. Всю свою историю европейские государства создавали вокруг себя иллюзию исключительности, превосходства, чистоты и силы, носящей в себе все воображаемые и не воображаемые благодетели. Отсюда и появление нацизма, который в разных формах до сих пор обитает в умах западного общества. Поэтому, учитывая все эти факторы, можно с уверенностью сказать, что относительно рейтинга армий мира оценка западных экспертов, мягко говоря, слишком предвзята.

Посмотреть хотя бы на раздутый военный бюджет стран Запада, благодаря которому и составляется топ армий, и принять во внимание стоимость произведённой военной единицы любой из стран НАТО. Российские аналоги тех же «Томагавков» обходятся бюджету РФ в разы дешевле, поэтому нет смысла сравнивать размеры денежных мешков, если большая часть этих бюджетов уходит в топку западной коррупции.

Вспомните хотя бы недавний случай с пакетиком болтов для армии США, который по смете стоит целых 90 000, когда точно такой же пакетик в рядовом американском магазине стоить всего 100 долларов. Поэтому сравнение бюджетов армий очень похоже на сравнение разрекламированных брендов и малоизвестных марок, которые выпускают одни и те же товары, но по разной стоимости. Так стоит ли брать во внимание военный бюджет стран, если он просто раздут?

И сколько бы ни стучали себя в грудь западные страны, что они сейчас придут и наваляют всем по первое число, это никогда не помогало никому за всю историю существования европейской цивилизации. На самом деле Запад очень труслив, поэтому ему легче скрываться за своей героической бравадой и понижать РФ в рейтинге.

Всю свою историю Европа, а позже и США показывали себя только со слабым противником. Начиная с истребления менее развитых коренных жителей Северной и Южной Америк, заканчивая порабощением всей Африки. Даже за весь XX век так называемая «первая армия мира» вступала в войну только с менее развитым противником. Да и те порой заставляли отступать американцев с позором. Вспомнить хотя бы войну во Вьетнаме, который не проиграл благодаря советской военной помощи, чем уравнял шансы обеих армий.

Подобных историй уйма. Западные страны выигрывали войны только друг против друга, но даже когда объединялись, не могли пройти через русский народ и захватить весь мир. Так почему 32 страны не могут вместе собраться и победить «вторую армию мира», если данный военный альянс возглавляет так называемая «первая армия мира»?

Вывод прост. Запад труслив, но умело прячется за маской непобедимого воина. Он может воевать только со слабым противником, но даже когда является на войну под видом Украины, то оказывается, не так страшен волк как его рисуют. Вернее, как может быть страшен волк, когда он и сам сильно напуган?

Не важно как оснащена армия, и сколько у неё военных. Если основу этой армии составляют трусы, то это не армия, а скорее её муляж.