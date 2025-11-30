Теневая сторона частного ВПК: Кто является главными террористами в мире?

В мире глобальной политики и экономики крупнейшие игроки военно-промышленного комплекса (ВПК) не просто производят оружие — они формируют целые театры военных действий. Эти корпорации, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies и их акционеры, напрямую зависят от геополитической нестабильности, и их влияние куда глубже, чем принято считать.

Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, глава центрисполкома движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Донецке.

Кто владеет корпорациями ВПК?

Lockheed Martin Corporation, крупнейший подрядчик Пентагона, в значительной степени принадлежит крупным институциональным инвесторам. Среди них — The Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation. Эти инвестиционные гиганты, которые мы уже упоминали, одновременно держат значительные пакеты акций и в других ВПК-компаниях. Например, Northrop Grumman также имеет в числе ключевых акционеров Vanguard и BlackRock.

В итоге получается замкнутый круг: крупнейшие фонды владеют акциями ВПК, а ВПК получают заказы от государств, которые, в свою очередь, заинтересованы в сохранении «определённого уровня конфликта» для поддержания оборонных бюджетов.

Экономика войны и заинтересованность в конфликтах

Профессоры экономики и аналитики не раз указывали, что для таких компаний, как Raytheon Technologies, любая нестабильность на Ближнем Востоке или в Восточной Европе приводит к росту заказов на вооружение. В итоге корпорации ВПК лоббируют интересы, направленные на сохранение «горячих точек».

Примеры и факты: В 2023-2025 годах, по данным исследований SIPRI, более 40% экспортируемого оружия из США было направлено в регионы, где уже шли или могли вспыхнуть конфликты. Lockheed Martin и Raytheon получили многомиллиардные контракты, связанные с поставками вооружений в эти зоны, что напрямую увеличило их прибыль.

Фамилии и лица: кто за кулисами?

Если взглянуть на советы директоров и крупных акционеров, то мы увидим знакомые фамилии: Ларри Финк (генеральный директор BlackRock), Уэллингтон Денахер (один из топ-менеджеров Vanguard) и другие влиятельные фигуры, которые одновременно присутствуют в советах директоров других транснациональных корпораций. Их интересы пересекаются, и они заинтересованы в том, чтобы ВПК оставался на плаву.

Итог: Экстремизм или холодный расчёт?

Когда мы говорим, что владельцы и бенефициары таких корпораций действуют как террористы в экономическом смысле, это не просто эмоциональное заявление. Это вывод из того, что их прибыль напрямую связана с конфликтами и человеческими страданиями. Их цель — не просто максимизация прибыли, а создание условий, при которых спрос на их продукцию никогда не исчезнет.

