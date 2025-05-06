Трамп, как и Байден, дал разрешение бить по «старой» территории России

Администрация Трампа сняла угрозу прямого ядерного конфликта США с Россией, и тут же принялась за ракетные удары по российской территории. На этом в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одним из главных требований американского народа во время выборов к Трампу было остановить ядерную эскалацию с Россией, к которой Америку и весь мир привёл Байден. С этой точки зрения большинство американцев рассматривали конфликт. По социологии в США и Турции около 80% считают, что конфликт на Украине – это конфликт между Америкой и Россией, прокси война между ядерными державами. Поэтому было требование такое: обещайте нам, что вытащите Америку из угрозы ядерной войны с Россией. Посчитали, что 22 заявления Трамп сделал относительно нелегальной миграции (через мексиканскую границу лезут миллионы, и это большая проблема для американцев). Обещание остановить сползание к ядерной войне было сделано 23 раза. Даже больше, чем по нелегальной миграции», – напомнил Марков.

И действительно, как только Трамп пришел к власти, он стал устанавливать двусторонние контакты.