Трамп, как и Байден, дал разрешение бить по «старой» территории России
Администрация Трампа сняла угрозу прямого ядерного конфликта США с Россией, и тут же принялась за ракетные удары по российской территории. На этом в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одним из главных требований американского народа во время выборов к Трампу было остановить ядерную эскалацию с Россией, к которой Америку и весь мир привёл Байден. С этой точки зрения большинство американцев рассматривали конфликт. По социологии в США и Турции около 80% считают, что конфликт на Украине – это конфликт между Америкой и Россией, прокси война между ядерными державами. Поэтому было требование такое: обещайте нам, что вытащите Америку из угрозы ядерной войны с Россией. Посчитали, что 22 заявления Трамп сделал относительно нелегальной миграции (через мексиканскую границу лезут миллионы, и это большая проблема для американцев). Обещание остановить сползание к ядерной войне было сделано 23 раза. Даже больше, чем по нелегальной миграции», – напомнил Марков.
И действительно, как только Трамп пришел к власти, он стал устанавливать двусторонние контакты.
«Наши сказали, что прежде всего нужно американской армии перестать нацеливать ракеты на российскую международно признанную территорию. Они вроде бы на это согласились, пошла деэскалация. Однако последнюю неделю происходят тревожные вещи – британскими ракетами «Storm Shadow» был нанесен удар по Новороссийску. Они на самом деле готовятся ударить по Крымскому мосту и пытаются подавить ПВО в районе Кубани. И в этом участвовали британские ракеты, которые не может направлять и нацеливать украинская армия. Эти ракеты низко летят. Каждая вышка, каждая водонапорная башня должна быть обозначена. У европейцев и тем более украинцев такой карты нет. Она есть только у американцев. Значит, они опять вернулись к нацеливанию ракет по российской территории», – заключил Марков.
