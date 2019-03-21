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21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Культура, Спецслужбы, Украина, Экономика
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Трем российским интернет-магазинам и ведушим издательствам перекрыли доступ на Украину

Три российских книжных интернет-магазина -«ЛитРес», «Лабиринт.Ру» и «Рексофт» (все-Москва) попали в санкционный список Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает «Интерфакс».

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запретил сроком на три года предоставлять интернет-провайдерам услуги по доступу пользователей к их сайтам, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Помимо этого, в санкционный список внесены 8 российских издательств, в том числе «Издательство»Эксмо», «Издательство АСТ», ЗАО «Книжный мир», «Издательство «Вече», «Издательство Центрполиграф», «Издательство Яуза» и «Яуза-пресс»(все — Москва), а также ООО «Издательский дом Питер» (Санкт-Петербург).

В числе введенных сроком на три года ограничений в отношении издательств – ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, и другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленных законом.

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