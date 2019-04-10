Трудный выбор молдавских социалистов

10.04.2019, Кишинев, Алексей Логофет

Выборы в парламент Молдавии, состоявшиеся 24 февраля, создали уникальную ситуацию: в новом законодательном органе страны представлены три силы с примерно равным количеством мандатов. При этом ни одна из них не может в одиночку сформировать правительство.

По итогам выборов Партия социалистов – единственная партия, которую можно назвать дружественной по отношению к России – получила 35 депутатских мандатов. Многие упрекают ПСРМ в том, что она получила намного меньше мандатов, чем от неё ожидали. Сами социалисты перед выборами говорили, что рассчитывают получить больше половины депутатских мест, чтобы самостоятельно сформировать органы власти в стране.

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Однако, справедливости ради, вспомним, что в предыдущем парламенте социалисты обладали всего 24 депутатскими мандатами. Таким образом, Партия социалистов увеличила своё представительство в Парламенте на треть. 35 мандатов – это блокирующий пакет против изменений Конституции страны.

Демократическая партия Молдавии, фактически правящая партия в стране, получила 30 мандатов. С одной стороны, это явный успех – по опросам, ДПМ никто не давал больше 20% на выборах. Но с другой стороны, учитывая факт активного задействования админресурса, это провал. Если добавить 8 депутатов от партии «Шор» и 3 «независимых», получается 41 депутат. А если учесть, что в прошлом парламенте демократы контролировали 57 депутатов, это можно назвать полным провалом. Как бы то ни было, сейчас у демократов нет контроля ни над администрацией Президента, ни над высшим законодательным органом страны.

26 депутатскими мандатами обладает блок «Акум» («Сейчас»), позиционирующий себя как «проевропейская оппозиция олигархическому режиму». Лидеры этого блока Майя Санду и Андрей Настасе не скрывают своей прозападной и прорумынской позиции.

Они выступают за режим внешнего управления Молдавией (вступление в ЕС и НАТО, назначение генпрокурора из Евросоюза).

Блок «Акум» состоит из двух составляющих партий – «Действие и солидарность» (Майя Санду) и «Достоинство и правда» (Андрей Настасе). Майя Санду, бывшая сотрудница Всемирного Банка, экс-министр образования и экс-кандидат в президенты Молдавии, была тесно связана с Фондом Сороса. Она была членом правления фонда «Сорос-Молдова». В парламент от «Акум» избрана бывшая гендиректор образовательных программ молдавского отделения Фонда Сороса Лилиана Николаеску-Онофрей. С деятельностью Фонда были связаны и другие депутаты от «Акум», в частности, Игорь Гросу и Дан Перчун. Ряд депутатов от «Акум», такие как Оазу Нантой и Октавиан Цыку, были известны своими антироссийскими заявлениями.

В то же время, на сегодня блок «Акум», принципиально настроенный против главного олигарха страны Влада Плахотнюка, отказывается вступать в какие-либо коалиции с Демократической партией. У «Акум» более долгосрочная стратегия: они рассчитывают завоевать летом этого года пост мэра Кишинёва, а в следующем году – пост главы государства.

И наконец, последняя партия, прошедшая в Парламент – это экзотическая партия «Шор», возглавляемая олигархом Иланом Шором, мужем российской певицы Сары Семендуевой, известной под псевдонимом Жасмин.

В 2017 году Илан Шор был осуждён на 7,5 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах, но до сих пор остаётся на свободе, поскольку заседание Апелляционной палаты затягивается. Восемь депутатов Шора, по всей видимости, будут придаточным звеном Плахотнюка. И Партия социалистов, и блок «Акум» заявили, что ни при каких обстоятельствах не вступят в коалицию с партией «Шор».

Таким образом, сегодня всё зависит от Партии социалистов – в какую сторону склонятся её предпочтения?

Её коалиция с Демократической партией выглядит логичной по многим причинам. Они давно знают друг друга. Ещё по временам ПКРМ. Они резко смягчили свои геополитические программы перед выборами. Додон заговорил о «взвешенной» внешней политике, о «мосте» между Западом и Востоком, Плахотнюк – о «четвёртом пути для Молдавия», «не про-Европа, не про-Россия и не про-Румыния, а про-Молдавия». На этой платформе «про-Молдавия» они смогли бы найти общий язык.

Однако на практике такая коалиция, жизненно необходимая для Демократической партии, может стать роковой для социалистов. Против такой коалиции категорически возражают в России, с которой Плахотнюк умудрился разругаться вдрызг. На протяжении последних двух лет Плахотнюк, как и его украинский друг и союзник Порошенко, выставлял на продажу для США единственный свой экспортный товар – русофобию. Его шаги – от недопуска в Молдову тогдашнего вице-премьера России Дмитрия Рогозина и высылки российских дипломатов до принятия в ООН антироссийской резолюции – сделали его нерукопожатной персоной для Москвы. О том, что коалиция с ДПМ не будет принята руководством России, Додону открытым текстом объяснил телеведущий канала «Россия-1» Дмитрий Киселёв.

Однако даже если бы такой одёргивающей позиции Москвы, социалистам следовало бы несколько раз подумать, делить ли власть с самой токсичной силой Молдовы. Они вполне могут оказаться в позиции коммунистов Украины под руководством Симоненко, которые, войдя в коалицию с Партией регионов, разделили ответственность за всё правление последней.

Другой вариант – коалиция Партии социалистов с блоком «Акум». За такую коалицию выступает подавляющее большинство представителей общественности. Подразумевают, что речь идёт об изменениях правил игры перед новыми выборами: смене состава Центризбиркома и Конституционного суда, возвращении от смешанной избирательной системе (которая оказалась выгодной только Демпартии) к прежней – чисто пропорциональной. Однако «акумовцы» априори выставили неприемлемые условия для социалистов: они голосуют за миноритарное правительство блока «Акум» и за пост спикера Парламента от этого же блока. Кроме того, «акумовцы» включили в «антиолигархический пакет» пресловутый «закон Магнитского», носящий откровенно антироссийский характер.

Участие социалистов в общей коалиции с откровенно прозападной силой, за которой маячат уши Джорджа Сороса, столь же абсурдно, как и украинских социалистов в коалиции «Украина без Кучмы» вместе с радикальными националистами и западниками. Впрочем, отношения молдавских социалистов с лидерами блока «Акум» до такой степени холодные, что шансы на такую коалицию минимальны.

И наконец, последний из имеющихся вариантов – это досрочные выборы. Этого сценария боятся все партии, прошедшие в Парламент, поскольку никто не может предсказать, с каким результатом новые выборы завершатся. Есть риск, что социалисты получат в новом Парламенте ещё меньше мандатов, чем сегодня. Этот риск возрастает в том случае, если не будут изменены правила игры, состав Центризбиркома и Конституционного суда. Однако, по мнению Президента Игоря Додона, именно этот сценарий становится наиболее вероятным.

Какой и перечисленных выше вариантов выберет Партия социалистов? Если исходить из того, что партия собирается существовать ещё не один год, приходится выбирать тот вариант, которые не вызовет разочарования ни у сторонников ПСРМ, ни у её внешних партнёров, в первую очередь в России. Этот вариант только один – досрочные парламентские выборы.