Турчинов: Путин как мальчишку загоняет Зеленского в ловушку капитуляции

31.10.2021 22:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Гипотетическая встреча украинского президента Владимира Зеленского с руководителем России Владимиром Путиным закончится полной капитуляцией киевского руководства.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча Путина и Зеленского потенциально очень опасна. В первую очередь опасная для всей страны. Потому что слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате – это капитуляция руководства страны. И именно этот формат они системно готовят», – сказал Турчинов.

Он напомнил, что, несмотря на предвыборные обещания Владимира Зеленского, война в Донбассе продолжается – Украина несёт потери.

«Вы ж помните разговоры Зеленского, что он за две недели закончит войну. Уже идёт третий год, и мы имеем очень серьёзные потери – и среди военных, и среди гражданских. И эти потери сопоставимы с активным ведением боевых действий. Но на протяжении этих трёх лет ни одного метра украинской земли не освободили», – добавил политик.

По его мнению, разразившийся на Украине энергетический кризис поможет России принудить Киев к капитуляции.

«Путин готовит капитуляцию Зеленского. И когда начнётся эта встреча, необходимо понимать, что это очень серьёзный вызов Украине, и тогда уже должны быть другие формы реагирования. Потому что они загоняют их как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (у Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадёт. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать. У нас нет резерва газа, которые обеспечили бы энергетическую безопасность страны. Так же у нас провалена закупка угля», – резюмировал Турчинов.