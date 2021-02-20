Турчинов: Украинская армия вступает в новое обострение на Донбассе ослабленной

20.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Новую эскалацию конфликта в Донбассе ВСУ встречают ослабленными по сравнению с временами президентства Петра Порошенко.

Об этом заявил экс-секретарь Совбеза Украины, а ныне начальник штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пришли к тому, что подходим к новому усилению конфликта, к новой конфронтации, имея более слабые позиции, чем они были год или два назад. Мы передали достаточно мощную армию, а получили то, что эта армия не стала сильнее.

Начиная с 2014 года фактически ежемесячно, ежегодно у нас было наращивание мощности вооружённых сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», – заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что 2021-й – это первый год, когда не увеличилось финансирования ВСУ «в условиях продолжения военной агрессии».

«Почему? Какая мотивация? Нет объяснений. Даже с учётом инфляционного фактора этого не сделали! Более того, на протяжении двух лет Зеленского не увеличилось денежное обеспечение наших военнослужащих. В то время, как чиновники не ограничивают себя с зарплатами, когда много новой элиты разместили в наблюдательных советах, где зарплата сотни тысяч, до миллиона, когда выплачивают премии по 170 миллионов. И в этих условиях за два года не увеличили денежное обеспечение наших воинов, которые ежедневно, рискуя своими жизнями, защищают нашу страну», – сокрушался экс-секретарь Совбеза.

«В результате у нас огромное количество профессионалов, которые, к сожалению, увольняются из вооружённых сил, покидают армию, покидают Нацгвардию, и это серьёзная проблема, опять-таки, ослабление обороноспособности…

Вчера выступал пан Арестович, мы дискутировали на канале «1+1», и у него спрашивают, а почему вы активно не отвечаете на агрессию со стороны РФ? Он говорит: мы экономим снаряды, у нас проблема со снарядами. Безусловно, у нас проблема со снарядами, потому что они разрушили базу производства снарядов, которую мы создали. Собственную базу производства, в том числе, крупнокалиберных снарядов», – пожаловался Турчинов.