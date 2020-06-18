Тысячи жителей черногорской Плевли препятствуют депортации сербского священника

18.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Режим Джукановича пытается выслать из страны любимого паствой ставрофорного протоиерея Сашу Янича за его убеждения, воспользовавшись тем, что он не имеет гражданства Черногории.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербскому священнику Саше Яничу, гражданину Боснии и Герцеговины, двадцать лет отслужившему в черногорской Плевле и пользующемуся любовью пасты, сегодня властями Черногории был вынесен запрет на пребывание на территории страны, которую он обязан покинуть в течение ближайших семи дней. В свою очередь, по закону, батюшка имеет права обжаловать это решение в течение пяти дней со дня его вынесения.

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Полиция передает решение о депортации отцу Саше Яничу.

«Я буду использовать право обжаловать и это решение, – заявил Янич изданию «Курир». – В пребывании в Черногории отказано мне, а не моей семье. У меня впереди большая личная битва, а также большая битва за церкви в Черногории. По моему мнению, по крайней мере 11 или 12 моих коллег, священников этой области, скоро окажутся в той же ситуации, и им будет отказано в пребывании в Черногории. В полиции депортацию объяснили тем, что у меня нет регистрации и рабочей визы, хотя я здесь живу уже 20 лет».

Несколько тысяч жителей Плевли пришли к приграничному полицейскому участку, чтобы препятствовать депортации батюшки из страны. Накануне они не спали и дежурили возле храма святого Георгия в Гуках, чтобы поддержать священника. Саша Янич известен как подвижник и проповедник, он построил и отремонтировал несколько храмов в этом районе, расположенном на севере Черногории. В Плевле он жил с женой и двумя дочерьми, его сын умер в детском возрасте и похоронен там же.

С началом протестов СПЦ против дискриминационного черногорского «Закона о свободе вероисповедания» Саша Янич принял активное участие в организации протестных литий – молебнов и крестных ходов.

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А возле храма, где служил Янич, был растянут 200 метровый сербский флаг.