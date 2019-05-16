У Епифания признали, что переходы к ним из канонической УПЦ сошли на нет

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главной причиной почти полного прекращения переходов приходов канонической Украинской православной церкви в подчиняющуюся Константинополю и непризнанную в православном мире Православную Церковь Украины является “разделение украинской церкви, которое длилось веками”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал священник ПЦУ Иван Сидор в комментарии киевскому изданию УНН.

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“В первые месяцы переход был активен и я это связываю с тем, что у нас, в Украине есть приходы, где общины есть активные, думающие, и если эти люди увидели, что есть церковь объединена, есть предоставленный Томос, зарегистрированная Киевская митрополия Православной церкви Украины, юридически все моменты уже сделаны, то эта община обращалась к своему священнику о переходе. И как раз в эти месяцы переходили те общины, где прихожане об этом высказывались”, – рассказал он.

Он подтвердил, что количество церквей, которые переходят к ПЦУ действительно уменьшилось.

“Надо понимать, что православная церковь в Украине была разделена очень долго. Мы можем говорить о трех веках, когда Киевская митрополия была передана незаконно Московскому патриархату и точно можем говорить за период независимой Украины с 1991 года, когда у нас не было единой церкви: был Киевский патриархат, Московский патриархат, Автокефальная церковь и десятилетия разделение трудно преодолеть за несколько месяцев”, – сктует он.

Напомним, по данным самой ПЦУ, по состоянию на 15 мая, в нее перешло лишь 520 из 12 тысяч приходских храмов и два кафедральных собора канонической УПЦ, которые “увели” вместе с собой митрополиты-перебежчики Симеон Шостацкий и Алексагдр Драбинко. Во многих случаях эти “переходы” фактически являлись силовым захватом храмов УПЦ радикалами, поддерживающими ПЦУ.