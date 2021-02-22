У ЕС больше нет желания ввязываться в санкционную войну с Россией

22.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В кризис, вызванный пандемией, ограничения на сотрудничество с Россией могут ударить по европейской экономике гораздо сильнее, чем в благополучные времена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявила директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Анастасия Лихачева.

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По ее словам, для ЕС антироссийские санкции – это мощный объединяющий фактор. «Вернемся к 2014 году, когда санкции ввели впервые. Ни по миграционному кризису, ни по восточному партнерству, ни по отношениям с США, ни по роли ЕС в мире, ни по многим другим вопросам странам единой Европы не удалось достичь согласия. Единственный вопрос, который объединил тогда Европу в вопросах внешней политики – это антироссийские санкции. Отказаться от них – означает признать, что Европа снова находится в кризисе интеграции во внешней политике. А кризис внутри и так налицо», – говорит эксперт.

Она обратила внимание, что после коронакризиса Евросоюз пусть и не сразу, но попытался объединиться в борьбе с новой проблемой.

«Это способствует тому, что ЕС сегодня не спешит вводить против России новые санкции – у Евросоюза появилась новая точка объединения. Кризис настолько глубокий, что вопрос «Что нам делать с ковидом» гораздо важнее, чем «Что нам делать с плохой Россией». Да и деньги терять Евросоюзу сейчас особенно не хочется, а любые серьезные санкции к этому приведут. Все понимают, что в кризис ограничения на сотрудничество с Россией могут ударить по их собственной экономике сильнее, чем в благополучные времена.

Поэтому санкции против нас, скорее всего, Европа все же введет. Но скорее символические. Ожидать серьезных ограничений и разрыва отношений с хлопаньем дверью пока не стоит», – считает Лихачева.