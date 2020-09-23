У Лукашенко жалуются: Мы к бандеровцам со всей душой, а они ударили в спину

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Александр Лукашенко «холил и лелеял» Украину даже после того, как союзная Россия ввела против нее экономические санкции. Однако Киев ответил предательским ударом в спину.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил считающийся близким к МИД Белоруссии политолог Алексей Дзермант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я люблю украинцев и украинский народ, считаю их братским народом. Но то, что вы сами с собой сделали, я не хочу, чтобы это повторялось в моей стране. И когда идет атака, в том числе с Украины, дипломатическая, вот эти ужимки клоунские. К нему же (к Зеленскому – ред.) как к человеку Лукашенко отнесся, пытался с ним как то выстраивать отношения, и что? То же самое, предательский удар в спину от украинцев, которых Лукашенко холил и лелеял», – сказал Дзермант.

Он уверяет, что Лукашенко, еще недавно демонстративно приглашавший в Минск руководство Госдепа во время спора с Москвой из-за цен на нефть, теперь обращаться за помощью Запада в конфликте с майданщиками не будет.

«Совершенно очевидно, что всё, что мы слышим с западной стороны – это подлое лицемерие. Вот, Баррель говорит – я хочу приехать в Беларусь, помочь белорусскому народу разобраться с итогами выборов и новую эпоху открыть в истории страны. А кто-нибудь просил ОБСЕ, ЕС вмешиваться? Мы что, какие-то маленькие дети, белорусы, нас нужно за ручку подвести, чтобы мы решали свои вопросы внутренние? Нет, конечно. Мы прекрасно видели, как на Украине это всё работает – нужно, чтобы посредник западный вмешался, чтобы завел за ручку оппозицию, за стол переговоров посадил», – отметил Дзермант.