09.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Помимо внешнего противника, Украина противостоит «подлому внутреннему врагу» – «зрадофилам», которые распространяют неверие, скепсис и негатив.

Об этом в ходе «Всеукраинского общественного форума с участием президента Украины» заявил глава фракции «БПП» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как руководитель нашей фракции в Верховной Раде, я, как и вы, каждый день веду борьбу не только с внешним врагом, но и подлым внутренним врагом – это неверие, скепсис и негатив, который распространяют российские пропагандисты с активной помощью полезных идиотов среди украинских политиков, мы их называем «зрадофилами». Но и их можно изменить, и наша вера награждается победой, вроде той, когда 335 народных депутатов проголосовали за изменение Конституции Украины», – заявил Герасимов.

Также глава «БПП» подчеркнул, что нужно делать всё, чтобы миновать «оковы Москвы» и выгнать Россию из «украинского Донбасса и Крыма».