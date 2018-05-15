Политнавигатор - Новости России и Украины
15.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Преследования журналистов, Россия, Украина

У Путина пообещали Украине «меры взаимности»


Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина», однако требуется более детальная информация по этому инциденту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, «меры взаимности» будут приняты, но «чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию», передает слова Пескова РИА «Новости».

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«Будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что «украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации».

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