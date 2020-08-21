21.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика, Россия
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У Соловьева заявили, что Россия «метр за метром теряет свои территории»


Россия последовательно теряет свои территории по периметру границ. Вслед за нынешними событиями в Белоруссии последуют процессы в Казахстане.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил российский телеведущий, врач Александр Мясников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что у России нет других вариантов, кроме как поддержать действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Это наша территория, как бы вы ни говорили. Это наша территория, мы теряем метр за метром. Мы потеряли Грузию, не став в нее ввязываться, в борьбу за нее, хотя могли. Мы могли определить там зону влияния, она бы сейчас была на нас. Мы потеряли Украину бездарно. Что нам еще осталось терять? Казахстан после Белоруссии? Он долго не останется.

А в потом думаете за границей, за забором отсидитесь? Да ни хрена подобного! Когда гниет палец – отвалился один, второй, третий. Сейчас предпоследний загнил и вы на него смотрите, мочу прикладываете. Но потом же на руку перекинется…

А у нас вариантов-то нет, кроме как поддержать [Лукашенко], иначе все развалится. И будем говорить: «Враг у ворот». Это же серьезно, они же подойдут, они будут стоять в 700 километров от твоей дачи. Понимаешь, время подлета», – заявил Мясников.


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