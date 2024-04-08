У территориального образования «Украина» отсутствуют международно признанные границы – Живов

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Демаркация границы между Украиной и Россией не проведена, а Киев вышел из договора о дружбе и сотрудничестве, которым была закреплена линия раздела территорий. Фактически считать Украину отдельным государством нельзя.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевая проблема Украины в том, что у неё с Россией не прошла демаркация границы. Эта демаркация гарантировалась договором о дружбе и сотрудничестве, из которого Украина сама вышла в 2019 году. Такого государства как Украина не существует, потому что у него нет границы, признанной другой страной, нами. Вот, Россия для Китая и Китай для России существует. Мы, уступив часть территории своей в последние 20 лет, тем не менее, разграничили её всю, и у нас нет друг к другу территориальных претензий. Мы друг для друга существуем – мы полностью свои границы описали, и в международном праве она зафиксирована. У Украины нет границы. Что они собираются принимать туда (в НАТО)? Какое государство? У Украины нет признанных и закреплённых международных границ, признаваемых соседями границ», – отметил Живов.

По его словам, разумно не только признать незаконным решение о выходе Украины из СССР в 1991 году, но и признать учреждение СССР незаконным. В таком случае Украина вообще будет сепаратным образованием на территории России.

«Экстремисты и сепаратисты, которых нам надо подавить. Потому что это наша Киевская губерния, или Таврическая губерния. Это все инструменты геополитической игры. Но мы ссылаемся, опять же, на международное право», – подчеркнул политолог.