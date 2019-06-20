У Зеленского готовят Украину к жизни без Донбасса

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Процесс выполнения «Минских договоренностей» может затянуться еще не на одно десятилетие.

Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» заявила экс-мэр города Рава-Русская Львовской области, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, об этом свидетельствует опыт разрешения подобных конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Абхазии.

«Скажу как международник – Азербайджан ведет переговоры уже 24 года, Грузия ведет переговоры уже 11-ть лет, Молдавия ведет переговоры уже больше 20-ти лет.

Если бы так легко было с Российской Федерацией – «Минск-2», «Минск-3». Сколько раз уже заседали – десятки, значит этот вопрос слишком сложный, чтобы просто им бросаться. Но конструктивные и практичные вещи должны быть», – заявила Верещук.