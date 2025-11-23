«У же поздно менять Зеленского – даже на Александра Македонского» – Арестович объяснил причину
Для Украины не имеет значения, останется ли на своем посту по уши погрязший в коррупции глава Зе-офиса Андрей Ермак, да и сам Зеленский.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.
По его словам, глобально смена Ермака или создание правительства национального единства – ничего не поменяет.
«Даже если сейчас заменить Зеленского на Залужного и поставить правительство мечты, глобальные обстоятельства никуда не деваются. Ключ к этим обстоятельствам – нехватка пехоты на фронте. Это не исправить никаким набором фамилий. Поставь там золотой иконостас – ничего не поменяется.
Нехватка пехоты добьёт Зеленского, нехватка пехоты добьёт Залужного, нехватка пехоты добила бы Александра Македонского и Наполеона в одном лице, если бы они вдруг встали сейчас во главе Украины. Вот это ключ», – подчеркнул Арестович.
