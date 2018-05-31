31.05.2018, Москва, Александр Че

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Участник событий в Донбассе вспоминает начало войны весной 2014 года

Московский художник-евразиец Алексей Гинтовт рассказал о событиях в Донецке 26 мая 2014 года, когда произошло первое столкновение в донецком аэропорту, обернувшееся большими потерями ополченцев.

Своими воспоминаниями художник поделился с донецко-московской журналисткой Ириной Левченко, которая также была свидетелем событий тех дней, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Началось для меня всё, когда числа 19-го ночью я просматривал ленту новостей и увидел, что Бородай назначен премьер-министром. Я написал: «То самое чувство, когда твой ближний становится премьер-министром». Я понимал, что после этого поста моя жизнь изменится. Через минуту позвонил Андрей Фефелов: «Когда выезжаем?». Таким образом, мы уже 22 оказались в Донецке», – вспоминает Гинтовт.

По словам художника, он был одним из немногих, кто присутствовал на конференции 25 мая 2014 года, когда Александр Бородай зачитывал документ о чрезвычайном положении. Гинтовт рассказал о митинге 26 числа, когда в центре Донецка появились грузовики с солдатами, которые дали залп в воздух и прямо с площади поехали в аэропорт.

«Мы прибыли в мирный город, который на наших глазах перешёл в военное состояние», – отметил московский художник.

Кроме этого, Алексей Гинтовт рассказал о первых днях войны в Донбассе, авиаударах и добровольцах, а также вспомнил о других горячих точках, в которых он побывал.