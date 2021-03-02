Удар под дых: Зеленский запретил замкомандующему Тихоокеанским флотом РФ носить украинскую форму

02.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

СНБО Украины принял идиотские санкции в отношении бывших украинских военнослужащих, перешедших в 2014 году на сторону России.

Об этом в беседе на телеканале UKRLIFE.TV! заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала – шок по каналам… потом такое, умеренное негодование или непринятие по персональным санкциям, и потом уже сарказм и откровенный смех в отношении санкций тем украинским военнослужащим, которые перешли в свое время на сторону России в Крыму – Захарченко, Березовский.

Березовский сегодня заместитель командующего Тихоокеанским флотом России. Вот ему запретили носить украинский мундир и украинские награды. Я себе представляю как они приходят на службу в Тихоокеанский флот Российской Федерации в украинском мундире, с украинскими наградами, а ему говорят: нет, нельзя, вот президент Украины принял такое решение!

Смешно же вводить санкции в отношении лиц, которые изменили государству семь лет назад. Оказывается, санкций до сих пор не было. Все это вызывает все более и более смешную реакцию», – заключил политолог.