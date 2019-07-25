Украина готовит новые санкции против России и Китая за Крым

25.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Кабинет министров Украины вынесет на рассмотрение Совбеза проект новых санкций против ряда российских юридических лиц.

Об этом сообщается на официальном сайте «Министерства по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Санкции будут касаться юридических лиц в РФ, которые тем или иным образом участвовали в процессе строительства магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым» и добыче углеводородов на территориях, которые Украина до сих пор считает своими.

Таким образом, в санкционный список были включены 18 юрлиц, зарегистрированных на материковой части Российской Федерации, и еще шесть, зарегистрированных в Республике Крым.

Кроме того, украинской стороной было принято решение наложить санкции на предприятия, занимавшиеся поставкой материалов, оборудования и услуг российскому оборонному заводу «Фиолент», расположенному на территории Крымского полуострова и являющемуся крупнейшим производителем электроинструмента в Восточной Европе.

При этом под украинские санкции подпадают не только предприятия, зарегистрированные в России, но также в Китайской Народной Республике, Турции и Боснии и Герцоговине.

«Введение санкций в отношении всех причастных предприятий, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода «Краснодарский Край – Крым» и незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки», – заявили в украинском министерстве.

По мнению Киева, введение данных мер «создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами ЕС и США».