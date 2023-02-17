Украина хочет расправиться сначала с Крымом, а затем взяться за Донбасс

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Захват Крыма для Украины является более приоритетным, потому что если ВСУ начнут с Донбасса, то там они увязнут надолго, а до полуострова очередь не дойдет.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт, полковник в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Свитана, ни о каких мирных переговорах речи быть не может.

«Ни одну территорию Украины, ни один метр невоенным путем вернуть невозможно – будем возвращать однозначно военным путем. Нет механизма политического урегулирования, мы это видели по «Минску-1», по «Минску-2», «Минск-3», который был подписан в прошлом году, 27 марта. Это та же картина, ложащаяся в эту же парадигму.

То есть Крым, Донбасс на 15 лет политическим путем – та же парадигма: «Не подходите к Крыму, потому что он некоторыми американскими политиками продан России». Вот основная цель. Освобождать Крым надо однозначно», – сказал полковник.

«Сначала освобождать Крым, а потом освобождать Донбасс. Это самый оптимальный путь – после того, как выйдем на Азовское побережье, перережем сухопутный коридор, Крым и Херсон переходят в оперативное окружение. Намного проще освободить территорию, которая находится в оперативном окружении. А с Донбассом уже нужно будет возиться после того, как зачистим полностью все, что у нас есть в тылу, а это Запорожская и Херсонская области и Крым, и только после этого начинать освобождение Донбасса. Если мы в обратную сторону начнем – сначала возьмемся за Донбасс, мы в Донбассе можем увязнуть надолго и до Крыма просто очередь не дойдет», – заявил Свитан.