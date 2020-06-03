Украина на пороге шляхетизации и междоусобной войны – политолог

03.06.2020, Киев, Игорь Петров

Неудачная политика децентрализации Украины приводит к тому, что местные общины обособляются с полномочиями, которые они не в состоянии переварить, а центральная власть постепенно теряет контроль над ними.

Об этом в интервью телеканалу NEWSONE заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сваливание всего до уровня объединенных общин, которые не в состоянии стратегировать свои территории, привело к тому, что мы снизили уровень конфликта до проблем «как поделить грушу». А кто будет решать судьбу дорог? Маленькая община планировала ремонтировать, а большая имеет свои виды на урожай.

Есть культурные конфликты, учитывая, что у нас есть районы компактного проживания этнических меньшинств. Все это приводит к свалу, где каждый политический и экономический повод становится причиной уже настоящих социальных конфликтов.

Нужен новый подход к региональной политике, нужны те самые механизмы демократии и участия, которые позволят на региональном уровне, исходя из видения целостной территории, экономики и развития принимать решения, опираясь на мнение и согласие каждого отдельного населенного пункта – объединяться или сохранить себя в составе локальной малой общины.

Иначе мы докатимся до уровня «шляхетизации» Украины, когда местечковые бароны уровня микрорайонной общины в 30-50 тыс человек будут себя вести как средневековые бароны. К чему мы уже скатываемся. И единственный способ, который будет применять государство – полицейщина», – сказал Андрей Ермолаев.

При этом киевская власть ничего не делает и для реинтеграции Донбасса.

«Без внутреннего диалога все заявления о том, что мы на «четверках» договоримся и будет достигнут мир – блеф. Ни одна внешняя сила не обеспечит легитимного и неконфликтного сближения Донбасса и Украины в какой бы то ни было форме – автономии, восстановления или создания новых областей.

Прикрываться тем, что есть вопросы безопасности, или что неприемлемы требования по принятию законов о статусе Донбасса – всего лишь белый шум. Это прикрытие реального нежелания заниматься внутренним миротворческим процессом, созданием условий возвращения Украины на Донбасс», – заключил эксперт.

До тех пор, пока власть не организует обещанный внутринациональный диалог, до тех пор, пока не будет поэтапно демонтирована экономическая блокада, не получится начать восстановление Донбасса в качестве части Украины, подчеркнул он.