Украина находится в демографической яме, – глава Тернопольской области

30.12.2022  13:50 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Украина


Украинцы не верят в победу своей страны и улучшение жизни, поэтому массово выезжают из нее и отказываются рожать. Как следствие, Украина сегодня находится в «демографической яме», когда смертность намного превышает рождаемость.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы не верят в победу своей страны и улучшение жизни, поэтому массово выезжают из...

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«Это проблема номер один, что целые семьи уезжают, молодых украинцев, которые имеют большое сомнение, что сюда вернутся. Вторая проблема после войны будет – это демографический кризис. Сегодня вам об этом никто не говорит, а вы знаете, что у нас сейчас яма рождаемости? Потому что всегда во время войны инстинктом выживания было – это дать после себя жизнь, родить. И во время Второй мировой войны такое было. Сегодня десять месяцев прошло после начала полномасштабного вторжения – у нас демографическая яма, нет рождаемости. Потому что люде не верят и это большая проблема, потому что мы сегодня не дали видение будущей Украины, веры, что тут будет безопасность, что тут будет будущее, что тут будет работа, что мы победим», – заявил Головко.

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