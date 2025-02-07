Украина – побоку: Путин, Си и Трамп соберутся совсем по другой причине – Царёв

Катя Добрина.  
07.02.2025 19:59
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Система безопасности, выработанная на Ялтинской конференции 80 лет назад, уже не работает, как не работают договоры и соглашения. Все сводится к ценностям прошлых веков – золото, меч, кровь и вера. Поэтому нужно вырабатывать новую мировую систему.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Система безопасности, выработанная на Ялтинской конференции 80 лет назад, уже не работает, как не...

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«Мир меняется: не работают договоры, нет доверия бумажным деньгам. Всё возвращается как раньше, когда словами не решали вопросы: вера, кровь, меч и золото. Старые ценности. И чтобы не началась большая война, надо садиться и договариваться. Поэтому идут разговоры о договорённостях», – отметил он.

Эксперт напомнил, что президент США Трамп сейчас собирается куда-то выселять жителей Газы, захватываются новые территории на Западном берегу реки Иордан. Американский Caterpillar поставил Израилю строительной техники на 300 млн долл, чтобы снести Палестину.

«Трамп заявил, что Иран планировал на него покушение. Я на протяжении недели читаю в западных СМИ, что Иран совершил прорыв и буквально на днях получит ядерное оружие и надо что-то делать. Очень похоже на накачку перед военной операцией, как это всегда делают США. Может, начнут бомбить Иран.

Трамп пришел как президент-миротворец, но мира на Земле больше не становится. Как и Порошенко, и Зеленский – всех их выбрали по причине, что они обещали остановить войну. И потом становились президентами войны.

Поэтому, что будет с Трампом – не понятно. Конфликт в этой тройке – Путин, Трамп, Си Цзиньпин очень опасен.

Может быть, остальные и прогнутся, Гренландию отдадут, Канада смирится с пошлиной, но эти три страны – со своей позицией. Поэтому, надо договариваться. И я надеюсь, что эти переговоры будут не по Украине, а Украина будет лишь фрагментом в большой мозаике», – заключил Царёв.

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