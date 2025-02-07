Украина – побоку: Путин, Си и Трамп соберутся совсем по другой причине – Царёв

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Система безопасности, выработанная на Ялтинской конференции 80 лет назад, уже не работает, как не работают договоры и соглашения. Все сводится к ценностям прошлых веков – золото, меч, кровь и вера. Поэтому нужно вырабатывать новую мировую систему.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир меняется: не работают договоры, нет доверия бумажным деньгам. Всё возвращается как раньше, когда словами не решали вопросы: вера, кровь, меч и золото. Старые ценности. И чтобы не началась большая война, надо садиться и договариваться. Поэтому идут разговоры о договорённостях», – отметил он.

Эксперт напомнил, что президент США Трамп сейчас собирается куда-то выселять жителей Газы, захватываются новые территории на Западном берегу реки Иордан. Американский Caterpillar поставил Израилю строительной техники на 300 млн долл, чтобы снести Палестину.