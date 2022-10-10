Украина подорвала Крымский мост под гарантии США

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Новости Украины

Украина подорвала Крымский мост с ведома и под гарантии США.

Это следует из разговора экс-председателя комитета Верховной рады по обороне, главы Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергея Пашинского с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться. Мне достаточно устного сообщения (смеется). Мы не хотим брать на себя такую ответственность. Господин Зеленский… Не знаю и не хочу даже знать эту ситуацию. Крымский мост – это важная артерия, но с другой стороны, вы Путина лучше знаете, чем я. Кто может проанализировать действия Путина в случае подрыва Крымского моста», – сказал Пашинский.

По его словам, Украина все свои операции согласовывает с ЦРУ.

«Мы готовим несколько операций. Моя позиция следующая, что мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность. Те операции, которые веду я, у меня есть возможность самому вести операции. Я… каналы это то же ЦРУ… свои намерения. Потому, что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность, и имеют право вето на все наши операции», – сказал Пашинский.