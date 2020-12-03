Украина превратилась в государство с ограниченными возможностями

03.12.2020, Киев, Ольга Козаченко

В 2014 году киевские путчисты, развязавшие войну против Донбасса, устроили конвейер самой настоящей инвалидизации общества.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко – инвалид с рождения.

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Он напоминает, что сегодня отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями.

«Но знаете что меня больше всего «убивает»? Я до конца недопонимаю, ведь у нас, в Украине, и так много людей с физическими недостатками. Так, в 2014 году открыли конвейер самой настоящей инвалидизации общества, устроив войну на территории Украины. Как вы думаете, сколько оттуда, с той проклятой войны пришло инвалидов? А сколько стали инвалидами, играясь с украденной «лимонкой», либо с пистолетом в руках, либо бросая на площадку, либо заминировали поля, получив увечья, сами подорвавшись?», – пишет Журавко.

По его мнению, сегодня государство не помгает людям с ограниченными возможностями, а «инвалидизирует общество, отправляет на бойню, получая оттуда инвалидов».

«Так чему ж ездесь радоваться? Или кого тут поздравлять с «праздником», когда таких, как я, безруких, безногих, становится в Украине все больше и больше. Знаете, мне это все напоминает самое настоящее кощунство. Мало того, в своем государстве мы, инвалиды, стали никому не нужными изгоями в Украине, со своими маленькими пенсиями, так они и само государство превратили в концлагерь, только пока еще без колючей проволоки», – с горечью пишет экс-депутат.

Он напоминает, в бытность президентом Петр Порошенко безногому инвалиду дарил футбольный мяч, либо безрукому часы.

«Пришла мне в голову одна мысль: за семь лет само государство превратилось в страну – большого «инвалида». Я не хочу обидеть таких, как я. Правильно задумайтесь над тем, что я пишу и говорю. Но ведь третье декабря, этот «праздник», можно уже применить к целому государству, и назвать его – «НЕУКРАИНА», а украинский народ – народ с ограниченными возможностями. Вот во что нас превратили заокеанские партнеры и их европейские саттелиты», – резюмировал Журавко