Украина решила шантажировать Запад прекращением транзита

15.09.2021 13:18 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина шантажирует Запад прекращением транзита газа через свою территорию в случае запуска обходного газопровода «Северный поток-2». Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом заявил о возможности перевода ГТС страны с транзитного на внутренний режим работы, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Украины.

«Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – заявил Галущенко.

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По мнению экс-депутата Верховной рады Александра Голуба, заявление украинского министра является попыткой шантажа Запада.

«Господи, ну где они набирают таких идиотов? Министр энергетики Украины Герман Галущенко решил попугать Запад тем, что если «Северный поток 2» заработает, Украина может прекратить транзит газа в Европу «по техническим причинам»? Да после таких откровений госчиновников высокого уровня европейцы не только по-быстрому сертифицируют и запустят на полную мощность СП-2, но будут готовы за свой счёт проложить ещё и «Северный поток 3», – написал Голуб в своем блоге.