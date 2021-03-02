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02.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
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«Украина задумала разозлить Россию по-настоящему» – немецкий политолог

Новости Украины

Единственный способ остановить завершение строительства «Северного потока-2» – это спровоцировать Россию таким образом, чтобы реакция Москвы стала поводом введения новых санкций.

Об этом по видеосвязи из Берлина в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы, немцы, мне кажется, успокаиваются. Говорят, давайте говорить конструктивно, давайте, в конце концов, говорить, как с Россией вести общий энергетический диалог. Многие  немцы переходят на такую позицию – рационально… не запрещать и дальше достроить «Северный Поток -2».

Только «зелёные» ещё против, и, конечно, зубастая пресса. Но американцы хотят показать, что они хозяева этого мира, что если они решили ввести санкции, то должны их ввести, но они не могут.

«Фортуну» (судно-трубоукладчик – ред.) наказали санкциями, а газопровод дальше строится, компании (немецкие) вышли – дальше газопровод строится.

ЕС не запрещает этот газопровод! Поэтому ситуация сейчас накалена, и конечно, сейчас Украина пытается быть в первом ряду как страна, которая хочет разозлить Россию по-настоящему, чтобы она ответила, чтобы подать новые поводы для введения каких-то санкций», – рассказал немецкий политолог.


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