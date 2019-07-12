12.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Россия, США, Украина, Энергетика
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Украина заморозит Европу, чтобы помочь США вытеснить «Газпром»

США выгодна ситуация, когда Украина отказывается подписать с Россией новый или продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу, что приведет к остановке транзита с 1 января 2020 года в условиях, когда обходной трубопровод «Северный поток-2» еще не вступит в строй.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил сенатор Игорь Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда речь зашла об Украине, то мы совершенно понимаем, что происходит сейчас в Конгрессе: это новые санкции в новом законе, который уже обсуждается в Палате представителей, по всем проектам сжиженного природного газа, по российским банкам, по «Северному потоку 2», и одновременно, позиции Украины, которая отказывается двигаться вперёд в переговорном процессе, что делает зиму 2019-2020 года критической для Европы.

Мы это понимаем, понимают европейцы, но наши партнёры очень тяжело понимают себе последствия, к которым может подойти Европа, не получив газа из «Северного потока-2» в начале 2020 года и не получив его через транзит на Украине.

Это будет коллапс, и тогда сжиженный природный газ из США реально заходит с конкурентоспособной ценой на спотовом рынке в Европу», – рассказал Морозов.

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